VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem é preso após ameaçar ex mulher e puxar faca para PM No período da manhã o agressor teria tentado atear fogo no carro da vítima

16 SET 2020 - 14h:11 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 anos (D.A.D), foi preso após ameaçar a ex mulher de 40 anos com uma faca e ameaçar um policial militar de folga no início da tarde desta quarta-feira (16) na avenida Filinto Müller, bairro Jardim das Paineiras, zona Norte de Três Lagoas.

O agressor que as 6h e 30 minutos teria agredido a ex mulher, quebrado o celular dela e tentado atear fogo no carro da vítima, teria conseguido fugir antes da chegada da Polícia Militar, no bairro Paranapunga, rua Mário César Mancini.

Após 6h do ocorrido, o agressor voltou a procurar a vítima, desta vez a vítima estava saindo de um comércio na avenida Filinto Müller, bairro Jardim das Paineiras(Zona Velha), quando foi surpreendida pelo homem que de posse de uma faca ameaçava dar fim à vida da ex mulher.

Por acaso do destino um dos policiais que atenderam a ocorrência de manhã, saía de um despachante próximo ao local e presenciou a situação. O militar interveio e deu ordem para que a faca fosse deixada no chão e o agressor se entregasse, ordem não acatada.

Após não obedecer a ordem do militar, o agressor ameaçou o policial que pediu reforço ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Uma viatura da Rádio Patrulha foi até o local, após a resistência do agressor em se render, os policiais foram obrigados a usar a força para prender o homem que resistiu a prisão.

Após dominado pelos policiais, o agressor foi levado para a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher). A vítima que não sofreu ferimentos acompanhou os militares ate a delegacia onde foi registrado um boletim de ocorrência.