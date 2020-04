SURTOU Homem é preso após destruir casa de pastor O agressor ainda tentou agredir fisicamente o pastor mas foi contido

5 ABR 2020 - 23h:12 Por Alfredo Neto

Um homem de 22 anos foi preso após invadir a casa de um pastor e destruir o interior da residência na noite deste domingo (5) na rua Alexandre Abraão, bairro Jardim Brasília, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima um pastor evangélico disse aos policiais que estava no banho quando ouviu a campainha tocar, o pastor relatou que a esposa foi até o portão mas ninguém respondeu.

Após tocar novamento a campainha, a esposa do líder religioso resolveu abrir o portão e o homem invadiu a casa, dentro do imóvel o homem começou a quebrar os móveis, eletrodomésticos, a amassar teto, portas e quebrar os vidros do carro da vítima e proferir ameaças.

O pastor relatou que na intenção de tentar acalmar o agressor, resolveu conversar e orar para que o homem sessasse o surto, momento esse que o pastor foi atacado pelo homem de 22 anos.

O agressor atacou o pastor com um golpe mata-leão e tentou enforcar a vítima, que foi salva por populares que chamaram a Polícia Militar.

A Força Tática foi até o local e levou o agressor preso em flagrante, que mesmo detido continuava a fazer ameças ao pastor. A vítima e o agressor foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).