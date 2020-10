TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é preso após esfaquear cunhado no Novo Oeste Autor do esfaqueamento já havia puxado um facão para PMs em setembro

23 OUT 2020 - 17h:00 Por Alfredo Neto

Foi preso em flagrante por tentativa de homicídio Nelson da Costa Viana, 42 anos, o autor esfaqueou o próprio cunhado após uma discussão por motivos fúteis na tarde desta sexta-feira (23) no bloco M, do condomínio Pardal, no Residencial Novo Oeste, zona Oeste de Três Lagoas.

Para nossa reportagem, Nelson contou que estava em sua casa com a esposa e o irmão dela, em um determinado momento os dois homens começaram a discutir e a vítima T.G.S, 33 anos, teria partido para cima do autor que estava sentado por conta de uma cirurgia no joelho direito, Nelson levou um tiro de advertência da PM, após o autor partir com um facão para cima de policiais militares, os militares foram atender uma ocorrência de violência doméstica no dia 12 de setembro, e na ocasião Nelson teria agredido a esposa e tentado atacar os policiais.

T.G.S. levou três facadas no ombro direito, as perfurações foram de (cima para baixo), a vítima estava consciente e foi levada para o Hospital Auxiliadora com uma possível perfuração de pulmão, mas só após ser submetido a exames, um diagnóstico mais detalhado será informado pela assessoria de comunicação do H.A.

Nelson de Costa Viana foi preso em flagrante e confessou ter esfaqueado o cunhado, a faca utilizada no crime foi apreendida e apresentada junto com o autor na Terceira Delegacia de Polícia Civil, no bairro Santa Terezinha, região Sul de Três Lagoas.

Nelson responde por um homicídio e estava em liberdade provisória, e mesmo depois de agredir a esposa e ser alvejado por policiais militares após resistir à prisão no mês de setembro, o autor continuou em liberdade após a esposa se recusar a representar criminalmente contra o autor que na tarde desta sexta-feira, tentou contra a vida do irmão de sua esposa.