ATENÇÃO MULHERES Homem é preso após filmar por debaixo da saia de mulher A vítima estava no mercado quando percebeu que estava sendo filmada e chamou a PM

23 OUT 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Fabio Bernardino Lucas, 46 anos, foi preso por importunação sexual ao tentar filmar as partes intimas de mulheres em um supermercado na manhã desta sexta-feira (23) na avenida Capitão Olynto Mancini, bairro Jardim Primaveril, zona Leste de Três Lagoas.

O autor é encarregado de expedição, e foi flagrado por uma vítima enquanto tentava filmar as partes intimas da mulher, por debaixo da saia. O encarregado de expedição foi flagrado e segurado por seguranças do mercado até a chegada da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Fabio confessou ter filmado a mulher e ser a primeira vez ter feito isso, as imagens que o acusado fez da mulher ainda estavam no celular e auxiliou na comprovação do crime. Fabio que é casado e pai de três filhos, dois homens e uma mulher, disse que cometeu o ato, por um minuto de besteira, mas que não iria divulgar as imagens capitadas.

O encarregado de expedição foi questionado por nossa reportagem, quantas mulheres haviam sido filmadas e desde quando ele teria o habito de filmar as partes intimas das mulheres por debaixo da saia. Fabio respondeu que teria cometido o erro uma única vez, na ocasião que acabou preso. Fabio foi questionado sobre o que faria com as imagens, o autor respondeu que não tinha nada em mente.

Fabio Bernardino Lucas, 46 anos, irá responder por importunação sexual.