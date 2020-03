INVASÃO Homem é preso após tentar invadir casa de PM O suspeito relatou que à invasão foi por que estava sendo seguido por bandidos

3 MAR 2020 - 10h:16 Por Alfredo Neto

Um homem de 24 anos foi preso por invasão de propriedade na tarde desta segunda-feira (2) na rua Pelopídas Benedicto Gouveia de Souza, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência, que o suspeito teria invadido no mínimo duas casas, uma das residências reside um policial militar que ouviu os gritos de socorro dos vizinhos e se deparou com o suspeito pulando para seu quintal.

Ao perceber que havia gente na casa o suspeito teria tentado pular outro muro, que dá acesso à uma construção. O miliar conseguiu alcançar o suspeito e dar voz de prisão.

A Polícia Militar foi chamada e uma viatura da Força Tática deu apoio ao militar, o suspeito relatou que estava invadindo as residências para fugir de dois criminosos que estariam tentando mata-lo.

Após esclarecer aos militares o ocorrido, o suspeito foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado por invasão de residência.