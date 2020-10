TRÁFICO Homem é preso após tentar jogar drogas no presídio Suspeito estava sozinho e foi encontrado em uma região de mata

14 OUT 2020 - 16h:36 Por Alfredo Neto

Por volta das 10h e 30min, desta quarta-feira (14) a Polícia Militar prendeu uma pessoa que tentava jogar entorpecentes para dentro do PSM (Presídio de Segurança Média) as margens da BR 158, em Três Lagoas.

A equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar fazia rondas pela região sul, quando foram chamados pelos sentinelas do PSM, que avistaram uma pessoa vestida com roupas pretas, se aproximar e jogar ao para dentro do PSM.



Após buscas pela mata que existente no entorno do presídio, os militares encontraram o homem de 26 anos que confessou aos policiais que teria atirado uma mochila com drogas e celulares para dentro do PSM, e que teria feito tal ato à mando de criminosos que estão presos no local.

Policiais Penitenciários (agentes) interceptaram a mochila que no seu interior havia 2,8 kg de maconha e três celulares e um fone de ouvidos.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Segunda Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico além de desobediência por não obedecer as ordens de parar do policial que fazia a guarda na torre do PSM.