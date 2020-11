ARMA DE FOGO Homem é preso com armas após discutir com visinhos Foram encontrados com o autor; um revólver, e três espingardas

1 NOV 2020 - 07h:02 Por Alfredo Neto

Um homem de 62 anos, foi preso por ameaça e posse irregular de arma de fogo após se desentender com visinhos na tarde deste sábado (31), na rua Irmãos Spinelli, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar foi chamada para comparecer no referido local, após o autor se desentender e discutir com alguns vizinhos que estariam construindo uma casa ao lado da casa do autor.

Consta no boletim de ocorrência, que as vítimas estariam construindo a residência e por isso precisaram estacionar um veículo de carga, na transversal entre as duas residências. Uma parte do veículo ficou na frente da casa do autor, que se enfureceu e discutiu com as vítimas, autor e vítimas acabaram trocando chingamentos.

O autor foi até a residência e buscou um revólver, calibre 38 com seis munições. No momento em que o autor retornou na obra para continuar a discussão, a Polícia Militar que já havia sido chamada, chegou e flagrou o entrevero. O autor tentou correr para sua casa e guardar a arma, mas sem sucesso. Após uma conversa com os militares, o autor relatou ter o revólver calibre 38, e permitiu que os policiais fizessem uma busca pelo imóvel.

Após uma varredura pela casa, os militares encontraram mais três armas longas, sendo uma de pressão. Duas espingardas (uma calibre 22, e outra uma carabina calibre 38) foram apreendidas. O homem relatou ter documento das armas e que todas teriam a numeração intaquitas.

O autor foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo (por não ter documentação de posse para armamento de uso permitido), ameaça e porte irregular de munição.