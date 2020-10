TRÁFICO Homem é preso com drogas e balança no "Zona Velha" O local é considerado pela quantidade de usuários na rua

7 OUT 2020 - 14h:06 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no final da manhã desta quarta-feira (7) na avenida Filinto Miller, no bairro Jardim das Paineiras, zona Norte de Três Lagoas.

O suspeito de vender drogas na região conhecida como "zona velha", estava em uma bicicleta elétrica quando foi abordado pela Rádio Patrulha da Polícia Militar. O suspeito foi submetido a uma revista pessoal e com ele em uma bolsa os militares encontraram R$732 reais, uma balança de precisão portátil (tipo carteira).

Ainda durante conferência aos pertences do homem ainda foram encontrados 180gramas de maconha, fracionadas para a venda no varejo. O homem alegou aos militares ser usuário de drogas, mas ao ser perguntado sobre os apetrechos para fumar a maconha como esqueiro e papel ceda, o mesmo se calou.

Após não conseguir provar ser realmente usuário de maconha, os policiais resolveram fazer uma busca na casa do suspeito, os militares foram autorizados pela mãe do homem a fazer buscas pelo imóvel onde foram localizados em uma geladeira abandonada no quintal duas balanças digitais, três rolos de plástico filme e três rolos de fitas adesivas.