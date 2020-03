TRÁFICO Homem é preso com drogas em ônibus na BR 262 O ônibus foi abordado na base da PRF em Três Lagoas

4 MAR 2020 - 11h:49 Por Alfredo Neto

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira na rodovia BR 262, em Três Lagoas.

A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira, no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no KM 23, da BR 262, os policiais faziam abordagens de rotina em um ônibus que seguia de Campo Grande, para Três Lagoas.

No veículo os agentes encontraram uma mala debaixo de uma poutrona com três tabletes de maconha, o dono da mala tentou negar ser o proprietário, mas no interior havia uma conta de telefone no nome do suspeito que confessou ser o dono da droga.

O traficante confessou ter recebido 2 mil reais para trazer a droga até a rodoviária de Três Lagoas, após receber voz de prisão o traficante foi levado para à Depec (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi preso em flagrante e levado para o Presidio de Segurança Média.