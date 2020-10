VIOLêNCIA DOMÉSTICA Homem é preso depois de agredir a ex-mulher e a sogra Empurrou a sogra, quebrou o celular da ex e quase acertou um soco no rosto da vítima

6 OUT 2020 - 06h:02 Por Israel Espíndola

Na noite de segunda-feira (5), um homem de 30 anos, foi até a casa da ex-mulher empurrou a sogra contra a parede e ao encontrar com a mulher, jogou o celular contra a parede e desferiu um golpe contra o rosto dela, por sorte a mulher de 27 anos, conseguiu desviar. O caso de agressão aconteceu bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, era por volta das 21h45 quando o agressor chegou até o local e foi entrando na residência e deu início as agressões. A sogra de 61 anos, com o empurrão sofreu hematoma no joelho direito, a mulher teve seu celular quebrado e por sorte conseguiu se esquivar do soco, depois das agressões o homem foi embora.

As vítimas procuram ajuda da Polícia Militar, que foi até o endereço do agressor onde estava na companhia da mãe, ele foi detido e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mas na delegacia as vítimas não representaram criminalmente contra o homem.