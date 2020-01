CADEIA! Homem é preso em flagrante por furto de celular Após o crime, o suspeito tentou fugir da Polícia Militar

23 JAN 2020 - 14h:15 Por Alfredo Neto

Um homem foi preso por furto na noite desta quinta-feira (22), na rua 15 de Julho, no bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas.

O homem teria tomado um celular de uma mulher, na avenida Clodoaldo Garcia e, depois, tentado fugir em uma bicicleta, no sentido do bairro Nossa Senhora Aparecida.

A vítima ligou para à Polícia Militar e repassou as características do suspeito, que foi abordado com o celular.

O ladrão tentou negar o crime, mas acabou confessando e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).