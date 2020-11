EMBRIAGUEZ Homem é preso pela PM por embriaguez ao volante Após mulher se negar ir no carro com marido alcoólizado houve uma discussão e a polícia foi chamada

17 NOV 2020 - 14h:32 Por Alfredo Neto

Um homem de 33 anos foi preso por embriaguez ao volante nesta segunda-feira (16) na rua Custódio Andrews, cruzamento com à rua Protázio Garcia Leal, no bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.

Populares ligaram para à Polícia Militar, relatando que um homem estaria tentando forçar uma mulher entrar no carro contra à vontade dela. Os policiais foram até o local averiguar às denúncias e visualizaram o veículo parado do lado da via.

Após abordar os ocupantes do veículo, os militares tentaram saber com a mulher se ela estaria sofrendo violência doméstica, a mulher negou ter sido agredida e que estaria discutindo com o esposo, por ela ter se recusado a andar como passageira do carro com o marido bêbado dirigindo.

Com a confirmação de que não havia ocorrido violência doméstica, os militares perguntaram para o homem se ele havia bebido e dirigido o veículo. Para os militares o autor confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas e dirigido até p local, onde se iniciou a discussão. A Polícia Militar deu voz de prisão ao motorista do carro por embriaguez ao volante, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).