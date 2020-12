RECEPTAÇÃO Homem é preso por comprar ferramentas furtadas No local os policiais civis encontraram vários objetos originados de furtos

3 DEZ 2020 - 17h:00 Por Alfredo Neto

Um homem foi preso por furto e um idoso de 61 anos irá responder por receptação após serem altuados na manhã desta quinta-feira (3), na Primeira Delegacia de Polícia Civil, de Três Lagoas.

Investigadores da 1ª DP, investigavam furtos ocorridos em obras e tentavam recuperar equipamentos elétricos furtado de trabalhadores da construção civil. Após identificarem e prenderem o autor dos furtos, os policiais conseguiram identificar o local em que estaria partes dos equipamentos furtados, os investigadores foram até o local inicado pelo autor.

Ao chegar no local citado o delegado da 1ª DP Messias Lopes, junto com o Investigador Eltonir, os policiais descobriram que uma pessoa de 61 anos teria comprado os equipamentos furtados e irá responder por receptação. O autor do furto foi preso em flagrante.