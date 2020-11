LONGA FICHA CRIMINAL Homem é preso por dirigir embriagado, sem CNH e acusado de violência doméstica O carro era acionado por uma faca de serra, pois o mesmo não sabia onde estava as chaves do veículo

9 NOV 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

Um homem de 21 anos, foi preso por conduzir um veículo sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e visivelmente embriagado e acusado por violência doméstica. Ele foi detido na noite de domingo (8), no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar), em rondas no bairro visualizou um carro em alta velocidade e realizando manobras de derrapagem em vias públicas.

Ao ser abordado pelos policiais o condutor relatou não possuir a permissão para conduzir veículo automotor e estava visivelmente embriagado. Durante a abordagem dos policiais o condutor de 21 anos estava com olhos vermelhos, roupas sujas, fala alterada, andar cambaleante e alterações de humor, ela ainda acabou confessando que havia ingerido bebida alcoólica.

O carro era acionado por uma faca de serra, pois o mesmo não sabia onde estava as chaves do veículo.

Ao consultar o sistema de informação da polícia, foi constatado que havia um registro contra o mesmo de violência doméstica ocorrido no domingo (8), por volta das 11h. Para os policiais o autor confessou ter invadido a casa de sua ex-companheira, mas negou as acusações.

Em outro registro policial a ex-companheira relatou que o homem teria invadido sua casa em posse de arma de fogo, teria agredido, fez várias ameaças e fugido em um veículo com as mesmas características.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado.