NUDEZ Homem é preso por divulgar fotos íntimas da ex-companheira As fotos eram publicadas no 'status' da rede social

14 AGO 2020 - 07h:08 Por Redação/Israel Espíndola

O caso aconteceu em Anaurilândia, onde um homem foi preso por divulgar fotos com nudez da ex-companheira nas redes sociais.

Segundo as informações, o fato chegou ao conhecimento da polícia na noite de quarta-feira, onde um homem estaria divulgando as fotos íntimas, com conteúdo de nudez da sua ex-companheira através do aplicativo whatsapp. O autor publicava as imagens no “status” do aplicativo.

Em posse das informações e qualificação do suspeito, policiais civis, com apoio da Polícia Militar, realizaram diligências e localizaram o autor e o celular que estava sendo utilizado para divulgação das imagens, momento em que foi constatado pelos policiais que as imagens ainda estavam ativas e disponíveis para terceiros.

Diante do fato e da situação de flagrância, o autor foi preso pelo crime de divulgação de cena nudez, sem o consentimento da vítima, sendo autuado na delegacia de polícia pelo crime previsto no art. 218-C do Código Penal e encontra-se à disposição da justiça.