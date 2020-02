DESRESPEITO Homem é preso por táfico de drogas, desacato e calúnia Após ser flagrado com drogas homem tentou forjar lesão para incriminar policiais

21 FEV 2020 - 08h:47 Por Alfredo Neto

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas, desacato e por calúnia difamação à funcionários públicos em razão de suas funções nesta quinta-feira (20) na rua Fevereiro, bairro Jardim OT, zona Oeste de Três Lagoas.

O homem foi preso após investigadores da Terceira Delegacia de Polícia Civil, receberem uma denuncia anônima de que o suspeito teria recebido uma quantidade considerável de crack.

Após irem ate o local averiguar à denúncia, os policiais foram recebidos por um amigo do acusado que liberou a entrado dos investigadores e disse que o dono da casa estaria em um quarto dormindo.

Ao notar a presença dos policiais no imóvel o traficante exigiu a saída dos investigadores e disse que os mesmos só entrariam na casa com mandado, o delegado da 3ª DP Fernando Casati, foi até o Fórum e pediu uma ordem judicial para busca e apreensão que foi concedida pela 1ª Vara de justiça de Três Lagoas.

Com o mandado em mãos, os investigadores tiveram o acesso ao imóvel e encontraram duas frações de crack, uma com 0,2 gramas pronta para venda, e outra com 0,11 gramas escondida no guarda roupas. Também foram encontrados na casa R$1 mil e 700 e notas fracionadas, R$ 384 em moedas, um televisor de 43 polegadas com a tarjeta de identificação rasurada (utilizada para monitorar movimentação no portão de entrada),

Após o flagrante do ilícito foi dado voz de prisão ao traficante, que passou a agredir verbalmente o delegado Fernando Casati, o preso acusou o delegado de ter pego parte do dinheiro oriundo da venda de crack. O delegado negou o fato e registrou a acusação caluniosa.

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil deu apoio na operação e o delegado Ailton de Freitas, negou a versão apresentada do traficante e ressaltou que após algemado, o individuo tentou se lesionar com arranhões no intuito de culpar a equipe policial.

O homem de 35 anos foi autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas, calúnia e difamação à honra de agentes públicos e por desacato.