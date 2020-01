TRÁFICO Homem é preso pela PM ao ser flagrado com cocaína Força Tática prendeu o suspeito com 19 papelotes do entorpecente

24 JAN 2020 - 14h:36 Por Alfredo Neto

Força Tática prende homem de 33 anos com drogas no bairro Paranapungá - Arquivo\JPNews Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (23) no bairro Paranapungá, zona Norte de Três Lagoas. A Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, sobre um homem que estaria traficando drogas naquela localidade, os policiais fizeram um patrulhamento ostensivo e prenderam o suspeito que tentou despistar os militares, jogando as drogas em um mato. Após uma varredura no local, os policiais encontraram o entorpecente (19 papelotes de cocaína) pesando 4 gramas, e o homem confessou ser o dono da droga. Na casa do traficante os policiais encontraram duas mulheres que assumiram ser usuárias, e que estariam na casa para comprar entorpecente com o traficante. As duas mulheres foram liberadas, o traficante foi levado para a Depec (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará pela audiência de custódia.

