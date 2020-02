VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem é preso por tráfico de drogas após agredir esposa PM é chamada para uma denúncia de violência doméstica e prende agressor por tráfico de drogas

24 FEV 2020 - 09h:22 Por Alfredo Neto

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas e violência doméstica neste domingo (23) na rua da Felicidade, no Bairro Jardim das Orquídeas, zona Sul de Três Lagoas.

A prisão ocorreu após o suspeito bater e ameaçar de morte à esposa de 28 anos, que para se salvar fugiu e pediu socorro para populares na rua Yamagut Kankit, que levou a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar foi chamada e acompanhou a vítima até a casa para retirar seus pertences, e no imóvel os policiais encontraram de baixo da cama cinco trouxinhas com maconha e em um vaso de barro com terra mais cinco trouxinhas, pesando no total 328 gramas do entorpecente.

Questionada pela PM, a mulher disse que a droga era do esposo e que ele fazia a venda do entorpecente no local. A Rádio Patrulha da PM pediu apoio da Força Tática, que fez campana e prendeu o agressor e traficante em flagrante após tentar retornar para à casa.

Após a prisão o homem de 21 anos foi levado para à carceragem da Primeira Delegacia de Polícia Civil, e irá responder por tráfico de drogas e violência doméstica. A vítima foi levada pela assistência social para um centro de acolhimento e será disponibilizado passagens para que ela retorne para à terra natal.