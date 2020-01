TRÁFICO Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia ao 190 Canil da PM auxiliou nas buscas e encontrou droga deixada por traficante na fuga

10 JAN 2020 - 09h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (9), na avenida Fillinto Müller, no bairro Lapa, zona Norte de Três Lagoas. Após denúncias para o telefone 190, a Polícia Militar localizou um terreno baldio que estaria sendo utilizado por usuários para o consumo de drogas. A PM enviou uma equipe até o local.

Os militares encontraram duas pessoas, que tentaram fugir e invadir as casas vizinhas. Um dos presos, de 22 anos, confessou que teria deixado a droga no terreno, durante a fuga.

Policiais do Canil da Polícia Militar foram ao local e a cadela Mara refez o trajeto da fuga até encontrar um pacote com 10 gramas da droga. Para os militares, o preso disse ter pago R$ 200 pela droga e que teria renda 100% maior com a venda fracionada. Ele foi levado à 1ª Delegacia de Polícia e indiciado por tráfico de drogas.