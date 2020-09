VANDALISMO Homem é preso por vândalismo e furto à posto de saúde Unidade de Saúde Familiar teve a porta de vidro quebrada e uma TV furtada

3 SET 2020 - 09h:49 Por Alfredo Neto

A USF (Unidade de Saúde Familiar) do Nova Três Lagoas, foi alvo de um vândalo após uma tentativa de furto na madrugada desta quinta-feira (3) na rua Maria Guilhermina Estevam, bairro Nova Três Lagoas, zona Sul da cidade.

O vigilante do local fazia rondas no fundo da unidade quando ouviu um barulho de vidro quebrado e foi até a frente ver o que era. O funcionário visualizou um homem sair correndo carregando uma tv 32 polegadas, que fica na recepção para os pacientes.

A Polícia Militar foi chamada e após rondas pelo bairro localizaram o autor com a tv furtada, após levar o autor para o local do crime, onde foi reconhecido pelo vigilante. Os militares deram voz de prisão ao rapaz que foi levado para à Depac Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o autor do furto não teve a idade revelada pela polícia.