ACIDENTE Homem é resgatado após trombar em carreta parada Corpo de Bombeiros e Samu atenderam o acidente no bairro Jardim Alvorada

23 MAI 2020 - 17h:01 Por Alfredo Neto

Um homem ficou ferido após colidir o carro que dirigia na traseira de uma carreta estacionado, o acidente aconteceu na tarde deste sábado (23), na Jorge Elías Seba, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

O motorista do carro perdeu o controle do veículo batendo contra o caminhão, populares chamaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que resgatou a vítima e levou o mesmo para o Hospital Auxiliadora, consciente e orientado.

A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência, ainda não se tem a identificação do motorista e as reais causas do acidente ainda está sendo levantado pela PM.