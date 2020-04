ACIDENTE GRAVE Homem é resgatado em estado grave após acidente A vítima bateu o carro que dirigia na traseira de uma carreta

8 ABR 2020 - 21h:29 Por Alfredo Neto

Um homem de 39 anos foi resgatado em estado grave após bater o carro que dirigia na traseira de uma carreta na noite desta quarta-feira (8) na avenida Ponta Porã, no bairro Vila Alegre, zona Leste de Três Lagoas.

O homem estava em um carro de passeio na avenida Ponta Porã no sentido bairro Sete Sul - Mabel, a carreta estava estacionada corretamente na lateral da avenida.

O acidente foi próximo do cruzamento da avenida Ponta Porã, com a Ranulpho Marques Leal, o homem que dirigia o carro bateu na traseiro da carreta ficando preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e precisou utilizar o "desencarcerador" para retirar a vítima das ferragens. O motorista da carreta contou para os policiais que a carreta estava estacionada corretamente, e que ele estava dormindo no interior do veículo na hora do acidente e foi surpreendido pela colisão traseira.

Após o Corpo de Bombeiros retirar a vítima das ferragens, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) assumiu o resgate da vítima que estava inconsciente e com várias lesões pelo corpo.

A vítima precisou ser entubada ainda no local antes de ser levada para o Hospital Auxiliadora, testemunhas relataram para os militares que o motorista estava em alta velocidade. Não foi encontrado marcas de frenagem.