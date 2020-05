ACIDENTE Homem é resgatado em estado gravíssimo após queda de moto Vítima caiu na ciclovia da avenida Ranulpho Marques Leal

12 MAI 2020 - 22h:53 Por Alfredo Neto

Rodrigo Nicola de Paula de 33 anos, sofreu um grave acidente na noite desta terça-feira (12), na avenida Ranulpho Marques Leal, bairro Jardim Santa Júlia, em Três Lagoas.

Rodrigo pilotava uma moto no sentido São Paulo, quando perdeu o controle da moto, invadiu a ciclovia, se desequibrou em um banco de areia e bateu a cabeça na sarjeta.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros a vítima, até a chegada da unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Rodrigo Nicola de Paula, teve parada cardíaca e precisou ser reanimado pelas equipes de socorristas do Samu, e os militares do Corpo de Bombeiros.

Por estar em estado gravíssimo, os paramédicos e militares, opitaram em levar a vítima as pressas para o Hospital Auxiliadora.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, estiveram no local para o registro da ocorrência, Rodrigo carregava uma mochila, e com ele foi encontrado uma garrafa de bebida alcoólica destilada.