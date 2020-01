ACIDENTE GRAVE Homem é resgatado inconsciente após grave acidente O piloto bateu com a cabeça no parabrisa do carro e teve lesões grave na cabeça

11 JAN 2020 - 01h:17 Por Alfredo Neto

Homem fica gravemente ferido após bater moto em carro no bairro Santa Luzia - Alfredo Neto/JPNews Um acidente grave entre uma moto e um carro, deixou um homem gravemente ferido na madrugada deste sábado (11), o acidente aconteceu no cruzamento da rua Trajano dos Santos, com a rua Samuel de Sá, bairro Santa Luzia, Três Lagoas. O piloto da moto que não teve a identidade revelada, bateu no carro que estava na rua Trajano dos Santos (preferencial), com a força do impacto, o piloto foi arremessado contra o parabrisa do carro. O piloto teve várias fraturas e um traumatismo craniano, o Samu (Serviço de Atendimento móvel de Urgência) levou a vítima inconsciente para o Hospital Auxiliadora. O motorista do carro acionou o Samu, mas não ficou no local aguardando o socorro.

Deixe seu Comentário