EMBRIAGUEZ Homem embriagado e sem CNH causa acidente com vítima O piloto teria atravessado na frente de outra moto causando o acidente

8 ABR 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 19 anos ficou ferida após uma colisão entre duas motos na manhã desta quarta-feira (8) na rua dos Pinguins, bairro Jardim Planalto, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava na garupa de uma das motos envolvidas no acidente, o piloto da moto que a vítima estava bateu na lateral de outra moto que atravessou a frente causando o acidente.

O piloto da moto que estava a mulher ferida, contou aos militares que não viu a aproximação da outra moto, o condutor da segunda moto envolvida no acidente disse aos policiais que teria esquecido os documentos na casa dele, mas em checagem pelo nome no banco de dados da secretária de segurança pública, foi descoberto que o mesmo não teria CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Após confessar aos militares não ser habilitado, o homem envolvido no acidente foi submetido ao teste de etilômetro por estar com forte teor alcoólico, o teste apontou que o segundo envolvido no acidente estava com 0,48 mg/l de álcool por ar expelido, caracterizando embriaguez na condução de veículo automotor.

A Polícia Militar deu voz de prisão para o homem que foi levado para a Primeira Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por lesão corporal causada por acidente de trânsito, embriaguez na condução de veiculo automotor em vias públicas e dirigir veículo automotor sem carteira nacional de habilitação.

A vítima de 19 anos teve ralados pelo corpo e foi levada pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde foi medicada, ficou em observação e foi liberada.