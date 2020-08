EMBRIAGUEZ Homem embriaguado ao volante causa acidente e acaba preso Autor bateu em carro parado em semáforo e foi preso após fazer bafômetro

24 AGO 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 anos foi preso por dirigir embriagado após causar um acidente de trânsito na noite deste domingo (23) na rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Jardim Maristela Zona Sul de Três Lagoas.

O motorista foi preso após colidir com o carro que dirigia na traseira de um outro veículo que estava parado em um semáforo no cruzamento da rua Maria Guilhermina Esteves, com a rua Sergio Roberto. O motorista do veículo desceu do carro em visível estado de embriagues e com a chegada da Polícia Militar, o motorista foi submetido à um exame do bafômetro (alcoolemia) que apontou um nível de 0,44 mg de álcool por litro de ar expelido, pelos pulmões.

Após a constatação de embriaguez o homem de 30 anos recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a vítima não acompanhou o registro da ocorrência na Depac. Neste acidente ninguém ficou ferido.