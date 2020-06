PEDOFILIA 1°DP prende pedófilo que enviava pornografia para crianças Acusado já tem passagens por estupro e foi preso após aliciar criança

1 JUN 2020 - 16h:16 Por Alfredo Neto

Um homem de 39 anos foi preso pelo crime de pedofilia nesta segunda-feira (1) na cidade de Angélica MS, após aliciar uma criança moradora de Três Lagoas.

O maníaco foi preso após a Primeira Delegacia de Polícia Civil receber uma denuncia, de que uma criança estaria recebendo vídeos pornográficos de um adulto.

Após a polícia levantar a identidade do proprietário do número que enviava os vídeos para a criança, foi solicitado que a polícia civil da cidade de Angélica, efetuasse a prisão do homem que já cumpriu pena por estupro de venerável.

Foi descoberto que na época, o maníaco havia estuprado uma criança de 5 anos. Com a prisão do estuprador, foi solicitado a perícia no aparelho celular do acusado onde já foi encontrado as conversas mantida entre o pedofilo e a criança.