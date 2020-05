ACIDENTE Homem fica ferido após bater bicicleta elétrica em caminhão Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos no rosto

20 MAI 2020 - 12h:15 Por Alfredo Neto

Um homem de 49 anos, ficou ferido após colidir com a bicicleta elétrica que conduzia, na traseira de um caminhão estacionado na manhã desta quarta-feira (20) na rua Fariza Zaguir, bairro Paranapungá, zona Norte de Três Lagoas.

Familiares que presenciaram o acidente, contaram que a vítima saiu da residência na bicicleta elétrica e acabou se distraindo ao olhar no painel da bicicleta, para verificar o nível de bateria.

O homem não percebeu o caminhão estacionado a frente e bateu contra a carroceria do veículo, a vítima sofreu cortes, lesões em rosto e escoriações em braços. O motorista do caminhão relatou que ao ouvir o barulho acreditou ser alguma das caixas de cerveja caindo do veículo, mas por estar devidamente estacionado achou melhor verificar o que teria acontecido.

O motorista relatou que após perceber a gravidade do fato, ligou para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, os bombeiros socorreram a vítima e levaram para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Apesar dos ferimentos no rosto, felizmente a vítima estava consciente e orientada.