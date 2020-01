CICLOVIA Homem fica ferido após colisão entre bicicleta e ônibus O ciclista sofreu uma queda e bateu a cabeça no asfalto após a colisão

21 JAN 2020 - 19h:23 Por Alfredo Neto

Um ciclista de 65 anos ficou ferido após uma colisão com um ônibus na noite desta terça-feira (21) na avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento com a rua Evaristo de Almeida, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

Testemunhas disseram, que o ônibus estava na avenida Capitão Olinto Mancini, sentido bairro-centro, quando tentou fazer uma conversão a esquerda.

O motorista disse, não ter avistado o ciclista que seguia no sentido contrário da avenida, pela ciclovia. O ciclista colidiu na lateral frontal do ônibus, caindo e batendo a cabeça no asfalto.

Testemunhas chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que levou a vítima para o Hospital Auxiliadora com algumas escoriações pelo corpo e consciente, mas desorientado, devido a pancada na cabeça.