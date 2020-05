ACIDENTE Homem fica ferido após ser atingido por carro em cruzamento Vítima seguia para o trabalho quando sofreu o acidente

18 MAI 2020 - 07h:20 Por Alfredo Neto

Um homem de 19 anos ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito no início da manhã desta segunda-feira (18) na rua José Amilcar Congro Bastos, cruzamento com a rua José Amim, no bairro Vila Nova, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima estava de moto e seguia pela rua José Amilcar Congro Bastos, no sentido Ranulpho Marques Leal. Ao cruzar com a rua José Amim, a vítima foi atingida por um carro que atravessou a preferencial.

A vítima sofreu uma fratura na perna esquerda, escoriações em mãos e estava em choque, populares prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros, e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que socorreu a vítima consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora.

O condutor do carro, permaneceu no local até a chegada do resgate e da Polícia Militar, e relatou não ter avistado a motocicleta se aproximar e atravessou a preferencial, parando após colidir o carro contra a vítima.