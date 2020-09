CAPOTAMENTO Homem fica levemente ferido após capotar carro O acidente aconteceu na estrada de acesso ao bairro Jardim Montanini

11 SET 2020 - 08h:58 Por Alfredo Neto

Um homem de 37 anos ficou levemente ferido após capotar o carro que dirigia na manhã desta sexta-feira (11) em uma estrada de chão que liga a rua Urias Ribeiro ao bairro Jardim Montanini, zona Norte de Três Lagoas.

Um popular que avistou o capotamento, ligou para a Polícia Militar que enviou uma equipe ao local. O homem estava dentro do veículo e desorientado devido o choque da cabeça contra o teto do carro.

O motorista saiu por conta própria do interior do automóvel e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Auxiliadora, a vítima estava consciente e orientada, apresentava ferimentos leves.

Um amigo da vítima esteve no local e relatou que familiares do mesmo moravam ali próximo e foi avisa-los do acidente. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)