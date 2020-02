FUGA Homem foge de abordagem da polícia em matagal Suspeito deixou a moto e uma blusa e se embrenhou em matagal

8 FEV 2020 - 22h:38 Por Alfredo Neto

Um homem ainda não identificado fugiu de uma abordagem policial na noite deste sábado (8) na rua Yamagut Kankit, cruzamento com Rodovia BR 262, extremo Sul de Três Lagoas.

A equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar vazia rondas pelo bairro bairro Guanabara, quando avistaram um homem em uma moto em atitude suspeita.

Após ver a viatura da polícia, o suspeito acelerou a moto e tentou fugir da abordagem policial, mas perdeu o controle da moto ao tentar acessar a BR 262, perdeu o controle e fugiu a pé no matagal as margens da rodovia.

A guarnição teve apoio de mais duas equipes policial na caçada, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta notícia.

A moto não tem denuncia de furto ou roubo, e foi levada para o pátio do Detran-MS (Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul).

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por desobediência (não obedecer ordem de parada para averiguação), e direção perigosa em vias pública. C

Com a moto os militares encontraram, o capacete, blusa e um aparelho celular que foram entregues na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).