TRAGÉDIA Um morre e 13 ficam feridos em atropelamento A família estava confraternizando quando o homem atropelou todos

26 JAN 2020 - 21h:59 Por Alfredo Neto

Um homem morreu, outra pessoa está internada em estado grave em atropelamento que deixou 13 pessoas feridas em atropelamento na noite deste domingo (26) em Nova Independência, interior paulista divisa com Mato Grosso do Sul.

As primeiras informações são que um homem ainda não identificado jogou a picape em cima da família que estava confraternizando, o motivo seria o fim do relacionamento do motorista com uma pessoa que estava na festa.

Após atropelar 13 pessoas, matar um homem (ainda não identificado), e deixando outra vítima gravemente, o homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil em Andradina, São Paulo.

As vítimas foram levadas para o Hospital de Andradina e ainda não se tem informações sobre o estado de saúde das 12 vítimas, apenas que há um óbito no local, e uma vítima resgatada em estado gravíssimo.