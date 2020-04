VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem invade apartamento de ex namorada e agride mulher Após agredir a vítima o homem fugiu ao perceber que a vítima havia chamado a PM

10 ABR 2020 - 10h:59 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 32 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (10) no Conjunto Habitacional Novo Oeste, residencial Ema, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que o ex companheiro, um homem de 30 ano, teria invadido seu apartamento agredindo a vítima e fugindo em seguida ao perceber que a mulher havia ligado para a Polícia Militar.

A mulher relatou aos policiais que após sair do apartamento, o homem teria ficado no pátio do conjunto habitacional fazendo ameaças e ofendendo a vítima com palavrões. O homem fugiu ao avistar a viatura da Polícia Militar e não foi preso.

A vítima foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal e injuria racial.