VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem invade casa e agride ex-mulher e ex-sogra Após ser agredida pelo ex-marido mulher teve casa invadida e produtos furtados além de todo o alimento do mês jogado no chão

16 DEZ 2019 - 13h:25 Por Alfredo Neto

Um homem de 26 anos foi preso por ameaça, lesão corporal, invasão de propriedade e descumprir medida protetiva na tarde deste domingo (15) no Conjunto Habitacional Novo Oeste, zona Oeste de Três Lagoas.

Inconformado com a negativa da ex-mulher em reatar o relacionamento, o homem foi ate a casa da sogra onde a vítima estava e começou a agredir a mulher de 22 anos e a sogra de 38 anos.

Além de agredir fisicamente a ex-mulher e a sogra, o agressor ameaçou matar as duas vítimas que chamou a Polícia Militar. Após a prisão do ex-marido a mulher vitima das agressões foi até onde mora buscar os documentos para fazer um boletim de ocorrência contra o ex-marido.

Ao chegar na residência a mulher encontrou a casa arrombada toda revirada e com alimentos jogados no chão, botijão de gás furtado, R$600 em dinheiro furtados e alimentos para o mês roubados. A suspeita da vítima é de que o homem teria invadido a casa com intenção de matá-la.

Após o registro do boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) o homem foi levado para a carceragem da 1ª DP de Três Lagoas onde aguardará pela audiência de custódia.