FACADA Homem é esfaqueado nas costas em bar no bairro Oiti Ninguém deu informações sobre a identidade do autor da facada

15 AGO 2020 - 02h:49 Por Alfredo Neto

A. R. de O., 35 anos, foi ferido com uma facada nas costas na madrugada deste sábado (15) em um bar, na rua Antoniel Cardoso da Cunha, bairro Jardim Oiti, zona Norte de Três Lagoas.

Por volta das 2h, e 30 minutos a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados para comparecer em um bar no Jardim Oiti. No local testemunhas relataram que um homem havia sido agredido após uma briga.

Ao chegar no local a PM e os socorristas do Samu encontraram a vítima ensanguentada, vários cortes na camisa e uma perfuração no lado direito das costas.

A vítima relatou para os militares que estava no bar bebendo com amigos, ao abrir a porta do carro para ir embora teria sido esfaqueado, não visualizando quem teria tentado contra sua vida.

Após ter o sangramento estancado a vítima foi levada pelo Samu para o Hospital Auxiliadora, a vítima estava consciente mas desorientada devido a grande quantidade de sangue perdido e a ingestão de bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como tentativa de homicídio.