FACADA Homem leva facada nas costas após briga no Jardim Progresso Vítima foi levada pelo Samu para o hospital e não disse o que teria acontecido

26 MAI 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar foi chamada para apaziguar uma briga generalizada em via pública na noite desta segunda-feira (25) na rua Bartolomeu Gusmão, bairro Jardim Progresso, zona Oeste de Três Lagoas.

Ao chegar no local indicado os militares encontraram apenas dois homens caminhando pela rua, a dupla foi abordada para uma averiguação e os dois negaram que tivesse ocorrido uma briga no local.

Um dos homens abordados estava com ralados no rosto, ao ser questionados sobre as marcas no rosto o homem relatou estar brincando com amigos quando se lesionou. O segundo abordado estava sangrando e ao mostrar aos policiais, foi verificado que o mesmo tinha uma perfuração por faca nas costas.

Nenhum dos dois quiseram informar para os policiais o que teria acontecido, os militares solicitaram uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que levou o homem para o Hospital Auxiliadora, a vítima estava consciente, orientada e após passar por cuidados médicos foi liberado.

Até o fechamento dessa noticia nenhum dos dois homens agredidos procuraram uma delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência e explicar o que motivou as agressões e apontar quem seria os agressores.