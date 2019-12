TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem leva três facadas e é resgatado em estado grave Vítima e suspeito teriam discutido e brigado no sábado durante a noite

23 DEZ 2019 - 08h:05 Por Alfredo Neto

Um homem de 45 anos sofreu uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (22) na avenida Filinto Miller, no Centro de Três Lagoas.

A vítima foi encontrada na calçada do Shopping popular gritando por socorro deitado sobre uma poça de sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi chamado e prestou os primeiros socorros no local e acionou a Polícia Militar.

Durante os primeiros socorros, foi constatado que o homem de 45 anos foi ferido por três golpes com faca uma perfurando no abdômen, deixando as vísceras expostas, outro golpe no tórax do lado esquerdo perfurando o pulmão e um corte no braço esquerdo. O homem de 45 anos foi levado para o hospital Auxiliadora onde está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave.

Apesar dos ferimentos graves e da perca de sangue, o homem conseguiu dizer o nome e as características do autor da tentativa de homicídio e o possível local onde ele costuma ficar. A PM registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que abriu um inquérito para investigar a tentativa de homicídio.