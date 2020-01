TRAGÉDIA Homem morre após acidente com moto em Três Lagoas Esse é o primeiro acidente com morte de 2020,a vítima fatal tinha 67 anos

10 JAN 2020 - 13h:26 Por Alfredo Neto

Um homem de 67 anos, perdeu a vida em um acidente grave no início da tarde desta sexta-feira (10), na rua Egídio Thomé, próximo ao residencial Bosque das Araras, em Três Lagoas.

Informações repassadas por testemunhas são de que um dos condutores tentou fazer uma ultrapassagem sem observar a aproximação da outra moto que vinha no sentido contrário. Não foi informado a direção que cada piloto seguia.

O piloto da segunda moto envolvida no acidente tem aproximadamente 20 anos, e foi levado para o Hospital Auxiliadora com ferimentos leves. O senhor de 67 anos, precisou ser reanimado no local pelos médicos do Serviço de atendimento Médico de Urgência (Samu). O homem foi levado em estado critico para o Hospital Auxiliador, mas morreu ao dar entrada no pronto socorro do Hospital.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local e prestou apoio no socorro das vítimas, a Polícia Militar registrou a ocorrência na Segunda Delegacia de Polícia Civil que irá abrir um inquérito para investigar as causas do acidente fatal.