ACIDENTE Homem morre após acidente na MS 377 em Três Lagoas O Corpo de Bombeiros foi chamado mas a vítima já estava em óbito

6 SET 2020 - 10h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 48 anos morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão na noite deste sábado (5) na rodovia MS 377, em Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado na noite deste sábado para atender um acidente entre um carro e um caminhão neste sábado. O acidente aconteceu na rodovia que liga os municípios de Inocência, à Água Clara, próximo ao posto Vera Cruz.

Foi informado que no carro havia duas pessoas quando aconteceu a colisão, o motorista do carro morreu no local preso nas ferragens. A vítima fatal teve várias lesões e dilacerações morrendo no local, a segunda vítima foi resgatada por uma ambulância pertencente ao município de Paranaíba que passava pelo local no momento e resgatou a segunda vítima.

O Corpo de Bombeiros informou que as pessoas não informaram o estado de saúde da segunda vítima e nem a idade, apenas que possivelmente seria do sexo feminino. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local junto com a Polícia Civil de Três Lagoas para o registro do óbito.

O Corpo de Bombeiros trabalhou das 21h de sábado, até às 4h da manhã de domingo na retirada do corpo que havia ficado preso nas ferragens. Foi informado apenas as iniciais da vítima fatal L.A.F.S, idade 48 anos.