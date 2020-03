IDENTIFICADO Homem morre após bater moto em touro O animal precisou ser abatido por policiais após atacar os militares

29 MAR 2020 - 04h:34 Por Alfredo Neto

https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/homem-morre-em-acidente-de-moto/136188Foi identificado como Oli Francisco de Paula 54 anos a vítima fatal de um acidente de moto na madrugada deste domingo (29) em uma estrada vicinal, próximo a ponte velha sobre o córrego do Palmito, zona rural de Três Lagoas.

Oli seguia para uma fazenda próximo a fábrica de papel e celulose da Suzano, quando um touro atacou o trabalhador.

Oli Francisco de Paula não conseguiu perceber o animal e desviar. O touro saiu de um mato na lateral e atacou a vítima que caiu e foi pisoteada pelo bicho morrendo no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito, a Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime e os militares como o repórter policial Alfredo Neto foram atacados pelo touro.

Após várias investidas do animal, os militares tiveram que abater o touro a tiros para resguardar a integridade física de todos no local. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para a funerária de plantão após periciar o local.

Até o fechamento da reportagem, nenhuma familiar de Oli Francisco de Paula havia sido localizado, o local com péssimo sinal de telefonia e o celular da vítima bloqueado, dificultou o trabalho de localização de familiares.