QUEBROU TUDO Homem não aceita a separação e quebrou tudo na casa da ex A mulher de 22 anos, apanhou com uma criança no colo

23 OUT 2020 - 07h:20 Por Israel Espíndola

Uma mulher de 22 anos, foi agredida no rosto com socos, em busca por socorro ela foi agarrada no pescoço até perder o ar e jogada na rua em frente de sua residência, não satisfeito com toda a violência o ex-companheiro, um homem de 28 anos, ainda quebrou vários móveis da residência da mulher. A violência doméstica aconteceu no início da noite de quinta-feira (22), por volta das 19h30 no bairro Paranapunga, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada para atender a briga de casal, e na residência encontrou a vítima com sinais de agressões.

Ela relatou para os policiais que o ex, o qual já está separada há três meses, apareceu no início da noite de forma inexplicável e chegou quebrando os móveis de sua residência, e ao tentar conter acabou levando um soco na boca cortando o lábio superior e sangramento no nariz.

Após quebrar os móveis na residência a briga foi para a rua onde a mulher foi agarrada até que faltasse a respiração, sendo arremessada ao solo mesmo com uma criança nos braços.

Os policiais vistoriaram o interior da casa e notaram que os móveis danificados foram:

Geladeira, fogão, televisor, guarda-roupas, aparelho de ar condicionado, roteador de internet.

A equipe da PM fez rondas na região em companhia da vítima, mas o acusado não foi localizado. A mulher foi encaminhada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como Violência Doméstica.