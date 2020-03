AMEAÇA Homem não aceita relacionamento de ex e ameaça mulher O suspeito foi até o trabalho da vítima ameaçar a mulher de morte

19 MAR 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Um caso de ameaça foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira (18) na rua Taufic Farran, bairro Vila Piloto.

Uma mulher de 28 anos procurou a delegacia após o ex namorado ameaçar a vítima dizendo “que vai estourar a cabeça da mulher no tiro”.

A mulher contou para o delegado Marcílio Leite, que namorou três meses com o suspeito, e por ele ser traficante não quis continuar o relacionamento e terminou.

A vítima contou que já faz dois meses que eles estão separados, mas que faz 30 dias que está conversando com outra pessoa, e o ex teria descoberto e por isso realizado as ameaças.

O caso foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil.