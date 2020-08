SEM CNH Homem não habilitado atropela, deixa mulher ferida, e foge Autor disse ter saído do local, por ter ficado com medo da "aglomeração"

4 AGO 2020 - 10h:36 Por Alfredo Neto

Um homem de 23 anos, foi autuado por lesão corporal, dirigir veículo sem habilitação e omissão de socorro após se envolver em um acidente nesta segunda-feira (3), na avenida Capitão Olynto Mancini, cruzamento com a rua João Silva no centro de Três Lagoas.

O homem que não é habilitado dirigia um carro Fiat Mobi de cor branca, pela rua João Silva, no sentido bairro Lapa quando ao cruzar com a avenida Capitão Olynto Mancini atropelou uma mulher de 46 anos, que seguia pela avenida em uma bicicleta elétrica no sentido Lagoa.

Após atropelar a ciclista, o homem fugiu não prestando socorro para à vítima que caiu sofrendo vários machucados pelo corpo. Populares chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que levou à vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) a vitima estava consciente e orientada e não tinha sinais de fratura.

Uma hora depois do atropelamento, o condutor do carro se apresentou com um advogado no batalhão da Polícia Militar, dizendo ter fugido do local por ter se sentido intimidado e acreditou ser melhor evitar à aglomeração.

Após ser lavrado o boletim de ocorrência, o condutor do carro foi liberado e responderá pelas infrações de trânsito e à omissão de socorro em liberdade.