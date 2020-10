VIOLêNCIA DOMÉSTICA Homem não obedece medida protetiva e acaba preso O homem estava transtornado por não aceitar a separação

13 OUT 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

Na noite da ultima segunda-feira (12), um homem de 36 anos, foi preso pela Força Tática do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), por descumprir decisão judicial. O homem foi preso em um bar na rua Antônio Estevam Leal, no bairro Oiti, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, era por volta das 19h20 quando os policiais militares foram acionados para atender uma chamada de violência doméstica. No endereço a mulher relatou que o ex-marido com quem está separada a um mês, estava em frente da casa ameaçando e desrespeitando a decisão judicial.

Segundo as informações policiais, o homem estava transtornado e tentou agredir a vítima, foi preciso intervenção do genro e da filha para conter o homem, momento este em que a mulher conseguiu fugir para o telhado e acionar a Polícia Militar.

Ambos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).