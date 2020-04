FURTO Homem para em bar e tem celular e dinheiro furtado A vítima relatou para os policiais que após pegar o celular o suspeito fugiu

10 ABR 2020 - 17h:25 Por Alfredo Neto

Um furto de celular foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) no bairro Jardim das Oliveiras, zona Sul de Três Lagoas.

Após parar em um bar para beber com amigos, um homem teve o celular furtado por uma pessoa que estava no local, após subtrair o celular da vítima o suspeito fugiu sentido bairro Jardim Maristela.

O dono do estabelecimento comercial chamou a Polícia Militar e de posse das características do autor, os militares iniciaram rondas na tentativa de capturar o autor do furto.

A vítima relatou aos militares que dentro da capinha do celular havia uma certa quantia em dinheiro, a vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência até que fossem localizados o suspeito e o celular.