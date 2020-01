JARDIM IMPERIAL Homem perde controle de carro e capota na zona Sul Um dos passageiros foi levado para o Hospital Auxiliadora com dores na coluna

8 JAN 2020 - 08h:14 Por Alfredo Neto

Foi registrado um capotamento de carro na manhã desta quarta-feira (8) na rua Custódio Andreis, no bairro Jardim Imperial, zona Sul de Três Lagoas.

O carro estava no sentido rodovia BR-262 – cemitério, quando o motorista do carro perdeu o controle do veículo próximo a UNEI (Unidade Educacional de Internação Infantil) Tia Aurora. Próximo ao carro foi encontrado uma lata de cerveja que estaria com um dos ocupantes.

O proprietário do carro muito alterado agressivo e com dificuldade em contar o que teria acontecido apenas relatou que houve um desentendimento dentro do carro dele com um ocupante e que eles estariam retornando de uma padaria.

Não foi informado a idade dos envolvidos, dois passageiros do carro tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), o terceiro ocupante do carro reclamava de dor no quadril, coluna e cabeça e foi levado para o Hospital Auxiliador pelo Samu.

Até a saída da reportagem do local do acidente a Polícia Militar não havia chegado no local.