SUSTO Homem perde controle de carro sobe em calçada e derruba varanda O motorista bateu em dois pilares derrubando uma varanda

9 FEV 2020 - 20h:28 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 40 anos perdeu o controle do carro, subiu em uma calçada e derrubou uma varanda na noite deste domingo (9) na rua Irmã Rosita, bairro Vila Haro, zona Sul de Três Lagoas.

O homem teria discutido com a mulher, saído em alta velocidade e perdido o controle da direção, subindo em uma calçada e batendo em dois pilares.

Com a força do impacto, o carro derrubou a varanda, o motorista estava sem sinto de segurança e bateu a cabeça contra o parabrisa do veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu o motorista para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) consciente e orientado com um corte na cabeça e no braço esquerdo.

A Polícia Militar foi chamada para registro da ocorrência e apurar se o motorista estava ou não sob efeito de bebidas alcoólicas.