ACIDENTE Homem perde controle bate em poste e capota carro O acidente foi no início da manhã desse domingo no distrito industrial

19 JAN 2020 - 15h:32 Por Alfredo Neto

Dois passageiros de um carro ficaram feridos após um capotamento no início da manhã deste domingo (19) no distrito industrial, em Três Lagoas.

O motorista do carro teria perdido o controle vindo a colidir em poste de energia, no carro havia duas pessoas e o carro ficou com as rodas para cima.

As vítimas do sexo masculino, ainda não foram identificadas e foram resgatadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) conscientes e orientados, os ocupantes do carro continuam em observação.

A Polícia Militar está sendo acionada a todo instante, por populares estarem depenando o veículo que continua no local.