AMEAÇA Homem procura a delegacia após ser ameaçado em redes sociais Segundo à vítima as ameaças começaram após ele pedir o divórcio para à ex-mulher

4 FEV 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 61 anos registrou um boletim de ocorrência por ameaça nesta segunda-feira (3) na Primeira Delegacia de Polícia Civil, em Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência que o homem está em processo de divórcio, e desde então vendo sofrendo algumas ameaças e atribui as ameaças ao processo de separação, mas não pode afirmar com toda à certeza que as ameças estão sendo feitas pela ex-mulher.

Segundo à vítima relatou na 1.ª DP, as ameaças estão sendo feitas em uma rede social (Facebook) e a conta utilizada para fazer as ameaças é uma conta Fake (perfil falso), de acordo com à vítima a ultima ameaça postou à frase: “Toma cuidado na rua que tem gente na sua cola, te cuidando agora”.

O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil que abriu um inquérito para investigar as ameaças.